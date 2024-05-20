«Мы ожидаем, что они (ВСУ. — Прим. Ред.) продолжат использовать оружие, которые мы им предоставили, против целей внутри Украины», — сказал он на пресс-конференции.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун добавил, что речь идет о поддержке «ближних боев» на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который Вашингтон считает частью Украины.
По словам собеседников издания, именно запрет Вашингтона удерживал ВСУ от подобных атак, политика Белого дома в этом отношении не изменилась.
Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова, западные кураторы Владимира Зеленского не только поставляют Украине все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя дальнейшей эскалации конфликта.
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель и другие западные столицы, что атаки на российские регионы — это «игры с огнем», Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, подчеркнула дипломат.
С одобрением украинских ударов по России британским вооружением в последнее время выступили глава Минобороны королевства Грант Шаппс и глава МИД Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.
В начале мая Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.