Остин выступил против расширения географии применения оружия США на Украине

С одобрением украинских ударов по России британским вооружением в последнее время выступили глава Минобороны королевства Грант Шаппс и глава МИД Дэвид Кэмерон. На Смоленской площади предупредили, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.