МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане. По имеющимся данным, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в городе Бамиан погибли три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», — добавили там.
В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Абдула Матина Кани сообщило, что число погибших в результате стрельбы в городе Бамиан в центральной части Афганистана возросло до шести. Днем ранее Кани сообщал, что по меньшей мере три иностранных гражданина и один афганец погибли, семь человек пострадали в результате стрельбы в Бамиане. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Испании сообщило, что трое погибших иностранцев были испанскими туристами.