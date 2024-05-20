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МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане, рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны, заявили в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане. По имеющимся данным, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в городе Бамиан погибли три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», — добавили там.

В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Абдула Матина Кани сообщило, что число погибших в результате стрельбы в городе Бамиан в центральной части Афганистана возросло до шести. Днем ранее Кани сообщал, что по меньшей мере три иностранных гражданина и один афганец погибли, семь человек пострадали в результате стрельбы в Бамиане. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Испании сообщило, что трое погибших иностранцев были испанскими туристами.