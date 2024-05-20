МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Абдула Матина Кани сообщило, что число погибших в результате стрельбы в городе Бамиан в центральной части Афганистана возросло до шести. Днем ранее Кани сообщал, что по меньшей мере три иностранных гражданина и один афганец погибли, семь человек пострадали в результате стрельбы в Бамиане. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Испании сообщило, что трое погибших иностранцев были испанскими туристами.