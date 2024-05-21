Глава Свердловской области встретился с хокимом Наманганской области

Со своей стороны Шавкат Абдуразаков выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку проектов Намангана. В конце встречи губернатор Свердловской области пригласил партнеров из Узбекистана в уральскую столицу, чтобы они смогли принять участие в промышленной выставке «Иннопром-2024» и других мероприятиях.