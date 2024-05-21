Глава Свердловской области встретился с хокимом Наманганской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился 20 мая с хокимом Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым, чтобы обсудить развитие совместных с Узбекистаном торгово-экономических проектов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Насколько мне известно, ваше предприятие, которое выпускает редукторы и насосное оборудование, рассматривает возможность открыть в Екатеринбурге свое представительство. Мы готовы оказать максимальную поддержку, — сказал на встрече Евгений Куйвашев.
Свердловская область планирует сотрудничать с узбекскими предприятиями для открытия на Урале крупного торгового дома Намангана. Также запланированы совместные работы над строительным объектом «Наманган Нью Сити».
Кроме того, глава Свердловской области заявил о том, что регион готов обеспечить узбекских партнеров кабельной и металлургической продукциями. Еще уральский регион может предоставить электротехнические изделия.
Со своей стороны Шавкат Абдуразаков выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку проектов Намангана. В конце встречи губернатор Свердловской области пригласил партнеров из Узбекистана в уральскую столицу, чтобы они смогли принять участие в промышленной выставке «Иннопром-2024» и других мероприятиях.