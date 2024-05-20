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Госдеп утверждает, что Иран обращался к США за помощью после крушения вертолета с Раиси

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон не смог предоставить помощь Тегерану «в основном по логистическим причинам».

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Ирана обращалось к США с просьбой помочь после крушения вертолета, на борту которого находились президент исламской республики Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. С таким утверждением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Иранское правительство обратилось к нам за помощью. Мы дали им понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь», — сказал он.

Как утверждал Миллер, Вашингтон не смог предоставить помощь Тегерану «в основном по логистическим причинам».