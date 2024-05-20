Госдеп утверждает, что Иран обращался к США за помощью после крушения вертолета с Раиси

«Иранское правительство обратилось к нам за помощью. Мы дали им понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь», — сказал он.