Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России

«Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике — по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений», — говорится в материале.
В статье также отмечается, что многие американские политики встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина. Объединенные силы двух сверхдержав, стремящихся к большей независимости от западного мира, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. При этом в данный момент Вашингтону нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с Россией, отмечает журналист.
Путин посетил Китай с государственным визитом