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Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую заинтересованы в подобном сценарии, пишет обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман.

Источник: © РИА Новости

«Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике — по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что многие американские политики встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина. Объединенные силы двух сверхдержав, стремящихся к большей независимости от западного мира, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. При этом в данный момент Вашингтону нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с Россией, отмечает журналист.

Путин посетил Китай с государственным визитом 16—17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают «личную химию», сложившуюся между лидерами, отметили в Кремле.