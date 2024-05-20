Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России

Путин посетил Китай с государственным визитом 16—17 мая . Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают «личную химию», сложившуюся между лидерами, отметили в Кремле.