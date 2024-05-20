СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждал обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом.