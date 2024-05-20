СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

Резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15.
За резолюцию голосовали 7 стран, против были тоже 7, одна страна воздержалась.
Ранее Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия.
Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
Документ призывал добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.
Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждал обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом.