В Конгрессе США допустили введение санкций против МУС из-за ордера на Нетаньяху

«Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим», — заявил Джонсон (цитата по «РИА Новости»).
20 мая прокурор МУС Карим Хан заявил, что направит заявление в палату предварительного производства МУС с требованием выдать ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров «Хамаса» — Яхьи Синвары, Мохаммеда аль-Масри, Исмаила Хании за военные преступления.
2 мая американское издание Axios сообщало, что во время телефонного разговора 28 апреля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность президенту США Джо Байдену в связи с расследованием прокурора МУС. После этого члены Конгресса от обеих партий предупредили МУС о подготовке законопроекта, согласно которому США примут ответные меры в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.