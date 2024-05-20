В Конгрессе США допустили введение санкций против МУС из-за ордера на Нетаньяху

«Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим», — заявил Джонсон (цитата по «РИА Новости»).