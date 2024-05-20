Зеленский заявил, что Запад не разрешает атаковать Россию своим оружием

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд cчитает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, но глава Пентагона Ллойд Остин придерживается другой точки зрения. «Мы ожидаем, что они продолжат применять предоставленные нами вооружения по целям внутри Украины», — сказал он на пресс-конференции 20 мая, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Нуланд. По мнению Остина, Украине следует сосредоточиться на целях, поражение которых «приведет к успеху в ближнем бою». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявлял, что США «не поощряют и не допускают» атак с использованием американского оружия по России.