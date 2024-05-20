Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

«Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления ФСБ России (территориального органа безопасности) и СВР РФ отдельными категориями лиц о выезде из России: … определяется порядок предварительного уведомления лицами, замещающими должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, а также осведомленными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторами РФ, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов РФ, главами муниципальных образований, адвокатами о выезде из РФ», — говорится в документе.