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Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, сначала должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления ФСБ России (территориального органа безопасности) и СВР РФ отдельными категориями лиц о выезде из России: … определяется порядок предварительного уведомления лицами, замещающими должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, а также осведомленными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторами РФ, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов РФ, главами муниципальных образований, адвокатами о выезде из РФ», — говорится в документе.

Отмечается, что исключаются из порядка предварительного уведомления должностные лица, подлежащие государственной охране, и должностные лица, выезд которых из России определяется иными решениями президента РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 20 мая.

Путин Владимир