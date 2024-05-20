Эрдоган назвал «Евровидение» угрозой семейным ценностям

СТАМБУЛ, 20 мая. /ТАСС/. «Евровидение», прошедшее в 2024 году в Мальмё, несет угрозу традиционным семейным ценностям. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«На конкурсе “Евровидение” [в Швеции] мы стали свидетелями глобального навязывания такого явления, как политика десексуализации. Очевидно, что странные типы, которых навязывают молодежи, являются троянским конем социальной деградации. Все признают, что это сознательная политика. Оградив Турцию от этого позора на протяжении последних 10−12 лет, мы воочию видим, насколько правильное решение было принято», — сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
Глава МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что конкурс «Евровидение» в Швеции «переплюнул любой шабаш или ритуальное святотатство».
Турция участвовала в «Евровидении» с 1975 по 2012 год. В 2003 году турецкая поп-звезда Сертаб Эренер победила в европейском музыкальном состязании. В декабре 2012 года турецкая государственная телекомпания TRT объявила о выходе из «Евровидения». Основной причиной называлось недовольство существующей системой голосования.