Эрдоган назвал «Евровидение» угрозой семейным ценностям

«На конкурсе “Евровидение” [в Швеции] мы стали свидетелями глобального навязывания такого явления, как политика десексуализации. Очевидно, что странные типы, которых навязывают молодежи, являются троянским конем социальной деградации. Все признают, что это сознательная политика. Оградив Турцию от этого позора на протяжении последних 10−12 лет, мы воочию видим, насколько правильное решение было принято», — сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.