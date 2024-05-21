Китай выразил разочарование отклонением СБ ООН резолюции РФ по космосу

РФ и КНР 24 апреля предложили поправку к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что проект резолюции Вашингтона и Токио по неразмещению оружия массового уничтожения в космосе направлен только на усиление раскола между членами СБ ООН.