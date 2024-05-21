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Китай выразил разочарование отклонением СБ ООН резолюции РФ по космосу

Власти Китая глубоко разочарованы тем, что Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом 20 мая заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

Источник: РИА "Новости"

«Китай поддержал и выступил соавтором резолюции, предложенной Россией. Однако из-за разности позиций проект резолюции не был принят на только что прошедшем голосовании. Китай глубоко разочарован этим», — завил китайский дипломат в ходе выступления в СБ ООН после голосования.

Ранее, 20 мая, Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект резолюции, направленной на предотвращение гонки вооружений в космосе. Резолюция не набрала необходимые 9 голосов из 15.

За резолюцию голосовали семь стран, против были тоже семь, одна страна воздержалась. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта.

До этого, 18 мая, газета The New York Times сообщила, что США намерены развернуть в космосе новую защиту для своих спутников. По данным издания, Соединенные Штаты больше не будут полагаться на военные спутники для связи, навигации и отслеживания угроз.

6 мая сообщалось, что Россия предложила проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе.

РФ и КНР 24 апреля предложили поправку к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что проект резолюции Вашингтона и Токио по неразмещению оружия массового уничтожения в космосе направлен только на усиление раскола между членами СБ ООН.

18 марта, постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты и Япония подготовили проект резолюции, которая подтверждает обязательства стран — участниц Договора о космосе не размещать ядерное оружие на орбите Земли. По ее словам, любое размещение ядерного оружия на орбите вокруг планеты будет беспрецедентным, опасным и неприемлемым.

Между тем 1 марта президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

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