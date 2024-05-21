Совет ЕС готовится утвердить решение по доходам от активов России

Министерская встреча начнется примерно в 9.45 по местному времени (10.45 мск) с обсуждения соблюдения странами ЕС принципов верховенства права. В ходе этой дискуссии, где будет представлена информация по каждой европейской стране, особенно ждут пункт о Польше, в отношении которой ранее Еврокомиссия предложила прекратить многолетнюю процедуру преследования из-за судебной реформы. Примечательно, что решение ЕК отозвать претензию последовало вскоре после того, как Польша, где к власти пришел проевропейский политик Дональд Туск, приняла решение отказаться от своей жалобы на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен по делу о подозрении в мошенничестве с закупками вакцин во время пандемии коронавируса.