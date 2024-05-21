Захарова прокомментировала реакцию США на ордер МУС на арест Нетаньяху

«Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Кроме того, Захарова отметила, что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров.
«Легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — считает официальный представитель российского МИДа.
20 мая прокурор МУС выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд обвиняет политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Палестины с 8 октября 2023 года.
Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании. По мнению органа, эти люди совершали преступления против человечности в Израиле и Палестине с 7 октября 2023 года.
В свою очередь, президент США Джо Байден назвал возмутительным требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников.
Президент еврейского государства Ицхак Герцог призвал мир осудить этот шаг. В офисе Нетаньяху назвали его «кровавым наветом», первый председатель и основатель партии «Еш атид» Яир Лапид оценил заявление МУС как «катастрофу», а министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сравнил суд с нацистами и обвинил в антисемитизме.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.
МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей. Наряду с Россией на сегодняшний день МУС не признает целый ряд стран, среди которых США, Израиль, Китай, Иран, Индия.