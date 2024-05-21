Байден отказался считать происходящее в Газе геноцидом

«То, что происходит в Газе, не является геноцидом», — заявил американский лидер во время выступления в Белом доме, комментируя гибель мирного населения в анклаве.
Байден уточнил, что Белый дом решительно отвергает обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.
20 мая прокурор МУС выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд обвиняет политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Палестины с 8 октября 2023 года.
Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании. По мнению органа, эти люди совершали преступления против человечности в Израиле и Палестине с 7 октября 2023 года.
10 мая ЮАР обратилась в Международный (или Мировой) суд ООН с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха, в котором проводится военная операция, в рамках дополнительных чрезвычайных мер в связи с конфликтом в секторе Газа. Африканская республика уверяет, что операция Израиля убивает палестинцев в Газе и обрекает на голод выживших, отказывая во въезде гуманитарной помощи.
8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге потребовала соблюдения гумправа от Израиля в связи с операцией в Рафахе. На юге сектора Газа на данный момент находятся около 1,5 млн мирных жителей, подчеркнула она. На сегодняшний день палестинское население находится «на грани голода».
До этого, 29 декабря 2023 года, ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой вынести постановление о том, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.
Слушания по иску ЮАР прошли
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.
МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей. Наряду с Россией на сегодняшний день МУС не признает целый ряд стран, среди которых США, Израиль, Китай, Иран, Индия.