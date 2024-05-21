Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву», — написал Боррель в соцсети Х. Он добавил, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять все решения МУС.