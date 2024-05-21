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Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «принял к сведению» решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана потребовать выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. О своем отношении к этой инициативе он не высказался.

Источник: РИА "Новости"

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву», — написал Боррель в соцсети Х. Он добавил, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять все решения МУС.

20 мая Хан сообщил, что направит заявление в палату предварительного производства МУС с требованием выдать ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров «Хамаса» — Яхьи Синвары, Мохаммеда Аль-Масри, Исмаила Хании за военные преступления.

Против этого решения уже высказались несколько стран. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест господина Нетаньяху. Президент США Джо Байден назвал решение господина Хана возмутительным.

ЕС