Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву», — написал Боррель в соцсети Х. Он добавил, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять все решения МУС.
20 мая Хан сообщил, что направит заявление в палату предварительного производства МУС с требованием выдать ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров «Хамаса» — Яхьи Синвары, Мохаммеда Аль-Масри, Исмаила Хании за военные преступления.
Против этого решения уже высказались несколько стран. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест господина Нетаньяху. Президент США Джо Байден назвал решение господина Хана возмутительным.