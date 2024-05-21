Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

Также в новый пакет помощи войдут партия танков Leopard 2A4, которая должна прибыть на Украину в конце июня, ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE), а также дистанционные боевые модули.