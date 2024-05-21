Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности

«С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности, по статье 109 УК Украины — совершение действий, направленных на узурпацию и захват государственной власти путем нарушения предписаний конституции Украины, устанавливающих периодичность выборов главы государства, а также устранения народа от осуществления власти непосредственно», — сказал он.
По словам Медведчука, учитывая, что выборы президента Украины не проводились, Зеленский по истечению срока своих полномочий с 21 мая не может их выполнять, то есть, является нелегитимным.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени».
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», оценку которых должен провести конституционный суд республики.