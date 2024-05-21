Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности

«С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности, по статье 109 УК Украины — совершение действий, направленных на узурпацию и захват государственной власти путем нарушения предписаний конституции Украины, устанавливающих периодичность выборов главы государства, а также устранения народа от осуществления власти непосредственно», — сказал он.