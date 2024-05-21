В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал он.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.