В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.