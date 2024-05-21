На Камчатку после боевой службы вернулся атомный подводный крейсер «Томск»

«На Камчатку в пункт постоянного базирования Подводных сил ТОФ после выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер “Томск”. В течение двух месяцев экипаж выполнял задачи боевой службы в зонах патрулирования Тихого океана», — отметили в сообщении.
По данным пресс-службы, на пирсе подводников встречал начальник штаба ТОФ, вице-адмирал Сергей Рекиш, командование Подводных сил, офицеры штаба соединения подводных лодок, представители администрации Камчатского края и Вилючинского городского округа, родные и близкие. По докладу командира экипажа, капитана первого ранга Дениса Шарыпова, боевые задачи выполнены в полном объеме, материальная часть исправна, личный состав здоров.
Встречающие поздравили экипаж «Томска» с успешным выполнением поставленных задач, командованием были вручены государственные, ведомственные награды и подарки. Также по морской традиции командиру вручили жареного поросенка.
После пополнения запасов подводный крейсер готов к выполнению новых задач по своему предназначению.
Атомная подводная лодка «Томск» проекта 949А «Антей» была заложена на северодвинском «Севмаше» в 1991 году, спущена на воду в 1996 году. Основное ударное оружие — противокорабельный ракетный комплекс «Гранит».