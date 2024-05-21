Рогов спрогнозировал масштабную волну репрессий на Украине

«Зеленский одержим властью и теми сверхприбылями, которые ему дает удержание у власти путем продолжения боевых действий. Зеленский будет продолжать обогащаться на смертях людей и на человеческом горе до тех пор, пока мы не освободим местных жителей от этого оккупационного и нелегитимного режима», — сказал Рогов.