Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.
«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий. На подконтрольной ему территории постукраинского пространства уже санкционировано проведение масштабной волны репрессий, чтобы окончательно задавить любое инакомыслие и запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского», — сказал Рогов агентству.
По его словам, моделью западной демократии лицемерно прикрывают диктатуру и хаос на временно оккупированных южнорусских землях.
«Зеленский одержим властью и теми сверхприбылями, которые ему дает удержание у власти путем продолжения боевых действий. Зеленский будет продолжать обогащаться на смертях людей и на человеческом горе до тех пор, пока мы не освободим местных жителей от этого оккупационного и нелегитимного режима», — сказал Рогов.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.