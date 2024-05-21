Посол России Антонов назвал позицию США по решениям МУС «образчиком лицемерия»

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — говорится в распространенном посольством заявлении господина Антонова.