Посол России Антонов назвал позицию США по решениям МУС «образчиком лицемерия»

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — говорится в распространенном посольством заявлении господина Антонова.
Российский посол добавил, что Соединенные Штаты эксплуатируют правозащитную проблематику ради достижения собственных геополитических целей. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в рамках дела о вывозе детей с территории Украины.
20 мая прокурор МУС Карим Хан сообщил, что направит заявление в палату предварительного производства суда с требованием выдать ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров «Хамаса» — Яхьи Синвары, Мохаммеда Аль-Масри, Исмаила Хании за военные преступления.
В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что решение господина Хана является возмутительным. Позднее он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии и с «Хамасом». Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест израильского премьера.