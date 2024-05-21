Текслер: Детсады в новых микрорайонах должны предусматриваться по умолчанию

Напомним, в целом задачу, которую ставил президент России по ликвидации очереди в детских садах, в Челябинской области выполнили, поэтому строительство будет продолжено преимущественно в новых микрорайонах, там, где идет застройка. А особое внимание будет уделено капремонту дошкольных учреждений, а также оснащению их новым современным оборудованием. В Минобрнауки Челябинской области напомнили о принятом на федеральном уровне решении с 2025 года на регулярной основе выделять регионам федеральные средства на ремонт и обновление детсадов. В связи с этим впервые в 2024 году ряд муниципальных образований получит субсидии на разработку проектно-сметной документации и получение заключения госэкспертизы на проведение капитального ремонта, что позволит подготовить необходимый пакет документов для получения средств федерального бюджета на ремонт и обновление детских садов.