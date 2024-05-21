Текслер: Детсады в новых микрорайонах должны предусматриваться по умолчанию

В 2024 году на Южном Урале запустят шесть новых детских садов, еще 19 — капитально отремонтируют. О планах по развитию дошкольного образования и его инфраструктуры рассказал глава региона Алексей Текслер. Цифры и задачи — в материале Агентства новостей «Доступ».
Губернатор запустил этот маховик по всей области: за последние пять лет в муниципалитетах — и больших, и малых — был построен 61 детский сад, еще 116 учреждений капитально отремонтированы. И при формировании планов, по словам Текслера, обязательно учитывались мнения и пожелания местных жителей.
«Планы мы с вами формировали вместе: и в новых жилых районах городов, где на этапе проектирования “забывали” про социалку, и в малых населенных пунктах», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в целом задачу, которую ставил президент России по ликвидации очереди в детских садах, в Челябинской области выполнили, поэтому строительство будет продолжено преимущественно в новых микрорайонах, там, где идет застройка. А особое внимание будет уделено капремонту дошкольных учреждений, а также оснащению их новым современным оборудованием. В Минобрнауки Челябинской области напомнили о принятом на федеральном уровне решении с 2025 года на регулярной основе выделять регионам федеральные средства на ремонт и обновление детсадов. В связи с этим впервые в 2024 году ряд муниципальных образований получит субсидии на разработку проектно-сметной документации и получение заключения госэкспертизы на проведение капитального ремонта, что позволит подготовить необходимый пакет документов для получения средств федерального бюджета на ремонт и обновление детских садов.
Так, в текущем году планируется отремонтировать здания детских садов в Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Копейске, Локомотивном, а также в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Пластовском, Увельском, Чебаркульском районах.
«В планах завершить строительство шести новых детских садов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах. Еще 19 садов по всей области капитально отремонтируем. Плюс оснастим современным интерактивным оборудованием 89 дошкольных учреждений, в 62 детских садах создадим условия для детей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул губернатор.
И действительно, во всех новых детсадах обязательно предусматриваются и лифты, и специально оборудованные санитарные комнаты. Но кроме улучшения инфраструктуры, по словам министра образования и науки региона Виталия Литке, для развития инклюзии ведется работа и по повышению квалификации педагогов.
«В рамках реализации мероприятий госпрограммы “Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области” в 2023 году созданы места для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также группы ранней помощи детям с расстройством аутистического спектра. Для особых детей, нуждающихся в индивидуальном присмотре, в детских садах в прошлом году впервые появились тьюторы и помощники (ассистенты). С целью повышения качества образовательного процесса в группах для детей с ОВЗ, создаются условия для прохождения педагогами и специалистами курсов повышения квалификации по данному направлению», — рассказал министр.
В дошкольных организациях Челябинской области на сегодняшний день воспитывается более 180 тыс. детей, то есть охват дошкольным образованием остается стабильно выше, чем в Уральском федеральном округе и в целом по стране. Для сохранения статуса-кво власти региона продолжают работать в тесной связке с органами местного самоуправления. Так, в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2023 детские сады открылись в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Аргаяшском и Сосновском районах.
В Аргаяше здание, куда переехал детсад № 1 из аварийного помещения 1941 года постройки, было возведено в бурно развивающемся Северном микрорайоне. Сегодня садик посещают более 200 дошкольников. Для села, отметил глава Аргаяшского района Игорь Ишимов, это стало знаковым событием. «У нас в районе почти 40 лет не строились подобные объекты. Последний введенный в эксплуатацию детский сад был построен еще в 1986 году. Поэтому, конечно, открытие нового современного детского сада стало знаковым для нас мероприятием. Строительство современного дошкольного учреждения — это очередной шаг в социально-экономическом развитии нашего района, а значит, и в улучшении жизни земляков», — рассказал Игорь Ишимов.
Губернатор Алексей Текслер также сообщил, что уже идет формирование планов по ремонтам и строительству дошкольных учреждений на несколько ближайших лет вперед, и акцентировал внимание местных властей на двух моментах: детские сады, как и школы, в строящихся микрорайонах должны предусматриваться по умолчанию; качественные дошкольные учреждения с современными возможностями для детей должны появляться не только в городах, но во всех муниципалитетах региона.