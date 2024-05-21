Участвовавший в СВО штурмовик Миронов решил стать депутатом в Добрянке

Штурмовик и участник СВО Валерий Миронов решил стать депутатом и будет баллотироваться в городскую думу Добрянки Пермского края, сообщает URA.RU.
Об этом ИА рассказал первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, Валерий Миронов стал четвёртым участником СВО, зарегистрированным на участие в предварительном голосовании. Он планирует представлять в думе избирательный округ № 17.
Военнослужащий был командиром штурмового отряда в зоне спецоперации. Он награждён медалью «За боевые отличия».