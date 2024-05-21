Участвовавший в СВО штурмовик Миронов решил стать депутатом в Добрянке

Об этом ИА рассказал первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, Валерий Миронов стал четвёртым участником СВО, зарегистрированным на участие в предварительном голосовании. Он планирует представлять в думе избирательный округ № 17.