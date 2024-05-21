Участник СВО получил должность в мэрии Назарово после послания президента

Как сообщает портал «Назарово онлайн», Зубарев получил осколочное ранение в руку. Уточняется, что он был ранен, закрыв собой боевого товарища. Из-за этого он был отправлен домой. В прошлом году, сообщает СМИ, герой также спас тонущую девочку в своем городе. Он не только вытащил ребенка из воды, но и оказал первую помощь до приезда медиков.