Участник СВО получил должность в мэрии Назарово после послания президента

Заместителем начальника управления городского хозяйства в Назарово стал участник СВО Роман Зубарев. Он награжден медалью «За отвагу».
Как сообщает портал «Назарово онлайн», Зубарев получил осколочное ранение в руку. Уточняется, что он был ранен, закрыв собой боевого товарища. Из-за этого он был отправлен домой. В прошлом году, сообщает СМИ, герой также спас тонущую девочку в своем городе. Он не только вытащил ребенка из воды, но и оказал первую помощь до приезда медиков.
Новый чиновник уже приступил к работе.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что участники СВО — новая элита страны, которая должна занять достойное место в системе городского управления. После выступления главы государства стартовал проект «Время героев», направленный на обучение и трудоустройство военных.