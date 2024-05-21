Небензя: Запад подтверждает намерение милитаризировать космос

Ранее Совбез ООН из-за позиции западных стран не принял российскую резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе. За принятие резолюции высказались Россия, Алжир, Гайана, Китай, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Эквадор.
Против резолюции были: Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Швейцария, Южная Корея и Япония.
«Сегодня, после того, как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта».
Постпред РФ отметил, что результаты показали «водораздел между теми, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто ведет дело к его милитаризации». И назвал симптоматичным то, что страны Запада оказались, по сути, изолированными в Совбезе.
Он добавил, что страны Запада не дали Совбезу принять решение, которое сейчас востребовано в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования, и это вызывает сожаление.
«Причина, по которой вы не поддержали наш проект, банальна и проста. Вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений», — подчеркнул Небензя.