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Небензя: Запад подтверждает намерение милитаризировать космос

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Страны Запада, проголосовав по проекту резолюции России в Совбезе ООН, подтвердил намерение продолжить милитаризацию космоса, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: Sputnik.by

Ранее Совбез ООН из-за позиции западных стран не принял российскую резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе. За принятие резолюции высказались Россия, Алжир, Гайана, Китай, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Эквадор.

Против резолюции были: Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Швейцария, Южная Корея и Япония.

«Сегодня, после того, как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта».

прокомментировали итоги голосования Небензя.

Постпред РФ отметил, что результаты показали «водораздел между теми, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто ведет дело к его милитаризации». И назвал симптоматичным то, что страны Запада оказались, по сути, изолированными в Совбезе.

Он добавил, что страны Запада не дали Совбезу принять решение, которое сейчас востребовано в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования, и это вызывает сожаление.

«Причина, по которой вы не поддержали наш проект, банальна и проста. Вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений», — подчеркнул Небензя.

ООН