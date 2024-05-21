От посылок до машин: в зону СВО из Башкирии доставили 126-й гумконвой.

По поручению Главы республики Радия Хабирова в зону СВО доставили 126-й гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана. Об этом 21 мая в своем телеграм-канале сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, в формировании адресной помощи активное участие приняли государственные органы, общественные объединения, а также неравнодушные граждане 14 муниципальных образований республики. В состав груза вошли уже традиционно автомобили, мотоциклы, квадроцикл, пиломатериалы, квадрокоптеры, рации, медикаменты, посылки от родственников и много другого.
«Груз предназначен для 30 воинских подразделений, дислоцируемых в четырех новых субъектах Российской Федерации. Спасибо всем, кто принял участие в формировании и сопровождении конвоя с грузом. Помощь и поддержка от республики для наших ребят идёт стабильно», — рассказал Кирилл Первов.