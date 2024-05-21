От посылок до машин: в зону СВО из Башкирии доставили 126-й гумконвой.

«Груз предназначен для 30 воинских подразделений, дислоцируемых в четырех новых субъектах Российской Федерации. Спасибо всем, кто принял участие в формировании и сопровождении конвоя с грузом. Помощь и поддержка от республики для наших ребят идёт стабильно», — рассказал Кирилл Первов.