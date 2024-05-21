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Почти 1 млн жителей Башкирии проголосовали за объекты благоустройства

Почти 1 млн жителей Башкирии проголосовали за объекты благоустройства.

Источник: house.bashkortostan.ru

Жители Башкирии выбрали 92 общественных пространства для благоустройства в следующем году. На их преображение республика получит средства из федерального бюджета. Это главное условие федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» — все объекты для благоустройства должны выбирать сами жители во Всероссийском онлайн-голосовании, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РБ.

«Результаты этого голосования мы увидим уже в следующем году. Благодаря голосованию мы вместе определяем, что необходимо благоустроить в первую очередь, какие территории наиболее востребованы жителями. Благодарим каждого, кто принял участие в этом важном деле».

отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

В 2024 году Башкортостан вошёл в число регионов-лидеров по количеству участников. Свои голоса за преображение парков, аллей, набережных и других общественных пространств отдали почти 1 млн человек.