Почти 1 млн жителей Башкирии проголосовали за объекты благоустройства.

Жители Башкирии выбрали 92 общественных пространства для благоустройства в следующем году. На их преображение республика получит средства из федерального бюджета. Это главное условие федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» — все объекты для благоустройства должны выбирать сами жители во Всероссийском онлайн-голосовании, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РБ.