Волгоградская область направила в зону СВО средства связи и дроны

Как сообщает администрация Волгоградской области, регион передал в зону СВО беспилотные летательные аппараты, оборудование для восстановительных и строительных работ, средства наблюдения и связи, приобретенные за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Также в Волгоградской области продолжается акция «Тепло из дома», в рамках которой любой желающий может собрать бойцам в зону СВО посылки с нужными вещами и гостинцами.
Добавим, на территории региона проходит масштабная работа по созданию единой целостной системы реабилитации участников СВО, в которую войдут построенные с нуля и модернизированные медучреждения. По решению губернатора Андрея Бочарова с 1 января текущего года была втрое увеличена единоразовая региональная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ.