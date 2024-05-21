Волгоградская область направила в зону СВО средства связи и дроны

Добавим, на территории региона проходит масштабная работа по созданию единой целостной системы реабилитации участников СВО, в которую войдут построенные с нуля и модернизированные медучреждения. По решению губернатора Андрея Бочарова с 1 января текущего года была втрое увеличена единоразовая региональная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ.