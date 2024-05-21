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Волгоградская область направила в зону СВО средства связи и дроны

Регион направил в зону проведения спецоперации еще одну партию груза по заявке, поступившей от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

Источник: администрация Волгоградской области

Как сообщает администрация Волгоградской области, регион передал в зону СВО беспилотные летательные аппараты, оборудование для восстановительных и строительных работ, средства наблюдения и связи, приобретенные за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Также в Волгоградской области продолжается акция «Тепло из дома», в рамках которой любой желающий может собрать бойцам в зону СВО посылки с нужными вещами и гостинцами.

Добавим, на территории региона проходит масштабная работа по созданию единой целостной системы реабилитации участников СВО, в которую войдут построенные с нуля и модернизированные медучреждения. По решению губернатора Андрея Бочарова с 1 января текущего года была втрое увеличена единоразовая региональная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ.