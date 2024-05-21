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Сити-менеджер Ростова посетил школу № 1 после капитального ремонта

В Ростове в школе № 1 после капитального ремонта в грядущую субботу прозвенит последний звонок.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова посетил школу № 1 после капитального ремонта. Об этом информация появилась на официальной странице Алексея Логвиненко 20 мая.

Задание было построено еще в 1898 году и является объектом культурного наследия. Во время капитального ремонта было важно сохранить исторический дух школы.

По словам Алексея Логвиненко, школа оснащена современной мебелью и необходимой техникой. Также есть зал искусств, техномастерская, центр детских инициатив и кабинеты коррекционной педагогики.

Также подрядчики провели модернизацию спортивного зала. А на территории школы есть спортивная площадка с игровой и тренажерной зонами.

— «Последний звонок» в грядущую субботу для выпускников школы прозвенит уже в родном учреждении, — рассказал Алексей Логвиненко.