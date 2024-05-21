Сити-менеджер Ростова посетил школу № 1 после капитального ремонта. Об этом информация появилась на официальной странице Алексея Логвиненко 20 мая.
Задание было построено еще в 1898 году и является объектом культурного наследия. Во время капитального ремонта было важно сохранить исторический дух школы.
По словам Алексея Логвиненко, школа оснащена современной мебелью и необходимой техникой. Также есть зал искусств, техномастерская, центр детских инициатив и кабинеты коррекционной педагогики.
Также подрядчики провели модернизацию спортивного зала. А на территории школы есть спортивная площадка с игровой и тренажерной зонами.
— «Последний звонок» в грядущую субботу для выпускников школы прозвенит уже в родном учреждении, — рассказал Алексей Логвиненко.