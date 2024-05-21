Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

«Украина срочно нуждается в увеличении средств ПВО», чтобы защитить свое небо, сказала она по прибытии. По ее словам, в рамках германской инициативы, направленной на укрепление ПВО, дополнительно собрано €1 млрд. «И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась», — сказала министр.