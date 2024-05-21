БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом заявило агентство DPA со ссылкой на своего корреспондента, который сопровождает ее в поездке.
«Украина срочно нуждается в увеличении средств ПВО», чтобы защитить свое небо, сказала она по прибытии. По ее словам, в рамках германской инициативы, направленной на укрепление ПВО, дополнительно собрано €1 млрд. «И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась», — сказала министр.
Изначально Бербок собиралась посетить Харьков, но изменила этот пункт программы.
Нынешний визит в Киев — седьмой для Бербок с февраля 2022 года.