Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Глава МИД ФРГ отметила, что в рамках германской инициативы, направленной на укрепление ПВО Украины, дополнительно собрали €1 млрд.

Источник: AP 2023

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом заявило агентство DPA со ссылкой на своего корреспондента, который сопровождает ее в поездке.

«Украина срочно нуждается в увеличении средств ПВО», чтобы защитить свое небо, сказала она по прибытии. По ее словам, в рамках германской инициативы, направленной на укрепление ПВО, дополнительно собрано €1 млрд. «И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась», — сказала министр.

Изначально Бербок собиралась посетить Харьков, но изменила этот пункт программы.

Нынешний визит в Киев — седьмой для Бербок с февраля 2022 года.