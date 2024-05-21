Глава Башкирии дал старт запуску новой установки по переработке газа.

В Уфе 21 мая в ходе церемонии открытия Российского нефтегазохимического форума и 32-й специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» в режиме телемоста Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт запуску новой высокотехнологичной установки по переработке газа производственной базы «Метели» ПАО «АНК “Башнефть”, расположенной в Дуванском районе. Она позволит довести степень полезного использования попутного нефтяного газа на Метелинском месторождении до 96,5%. Часть получаемой газовой смеси направляется промышленным и бытовым потребителям, часть — служит топливом для выработки собственной электроэнергии на газопоршневой электростанции “Метели”. Вырабатывая более 75 миллионов кВт*часов электроэнергии в год, электростанция “Метели” обеспечивает работу нефтепромыслового оборудования на Арланском и Наратовском месторождениях компании в Краснокамском районе республики.
Также Радий Хабиров дал разрешение на ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Гафурийском районе, это дает возможность для технического подключения к газу более 110 домовладений и порядка 6 социальных объектов. Напомним, что уровень газификации республики на начало этого года составляет 85,6%. Сегодня также был дан старт работе высокотехнологичного комплекса по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования инжиниринговой компании ИНТЭКО в Уфе. Этот инвестиционный проект стоимостью 700 млн рублей компания реализует с 2020 года, создано 50 рабочих мест. Завод сдан в эксплуатацию и начал производство серийной продукции.
Компания с 2009 года поставляет современное оборудование и технологии в области контроля за разработкой месторождений, проведения геофизических исследований и освоения скважин, а также блочномодульное сепарационное оборудование. Партнёрами компании являются: НК «Роснефть», «Газпром нефть» и другие.