Глава Башкирии дал старт запуску новой установки по переработке газа.

Также Радий Хабиров дал разрешение на ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Гафурийском районе, это дает возможность для технического подключения к газу более 110 домовладений и порядка 6 социальных объектов. Напомним, что уровень газификации республики на начало этого года составляет 85,6%. Сегодня также был дан старт работе высокотехнологичного комплекса по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования инжиниринговой компании ИНТЭКО в Уфе. Этот инвестиционный проект стоимостью 700 млн рублей компания реализует с 2020 года, создано 50 рабочих мест. Завод сдан в эксплуатацию и начал производство серийной продукции.