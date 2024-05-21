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СМИ: для лишенных гражданства установят сроки пребывания в России

МВД предложило разрешить лишенным гражданства оставаться в России до 90 дней.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило дать право лишенным гражданства России оставаться в стране до 90 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

«Поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации», — говорится в материале.

Кроме того, в законопроекте предлагают упростить порядок выдачи вида на жительство для тех, чьи родственники постоянно проживают на территории, входившей в состав Российской империи или Советского Союза.

Журналисты также отметили, что в новом законе расширили список преступлений, за которые человека могут лишить гражданства: в этом перечне содержится свыше 60 статей Уголовного кодекса. Юрист Зара Горбушина сообщила изданию, что эта мера распространяется на людей с приобретенным гражданством.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

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