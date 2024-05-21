СМИ: для лишенных гражданства установят сроки пребывания в России

Журналисты также отметили, что в новом законе расширили список преступлений, за которые человека могут лишить гражданства: в этом перечне содержится свыше 60 статей Уголовного кодекса. Юрист Зара Горбушина сообщила изданию, что эта мера распространяется на людей с приобретенным гражданством.