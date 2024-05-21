Командно-штабное учение стартует в Беларуси

Учение стартует 21 мая и продлится до 23 мая. Пройдет оно под руководством замминистра обороны по тылу — начальника тыла ВС Беларуси генерал-майора Андрея Бурдыко.
Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 100 военнообязанных, которые призваны из запаса.
«В ходе учения будут отработаны вопросы управления тыловым обеспечением войск, рассредоточения запасов материальных средств, выполнение мероприятий по повышению живучести объектов воинских частей и организаций тыла».
На прошлой неделе в Могилеве прошел ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона государства». В нем приняли участие руководители областных и Минского исполкомов, военные комиссары областей и белорусской столицы. Руководил сбором глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин.
Как отметили в Минобороны, целью сбора было повысить уровень знаний должностных лиц о совместных действиях войск в современных вооруженных конфликтах, а также усовершенствовать их навыки в действиях с оружием.