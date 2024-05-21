«Опять повезло»: Беспрозванных начал знакомиться с сити-менеджерами региона

«Сразу чувствуется профессионал не только федерального уровня, но и человек, знающий наш регион. За плечами огромный опыт работы в Воронежской области и Минпромторге РФ. Также очень ценна и важна его работа с новыми регионами. Уверен, области опять повезло. Сработаемся», — написал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.