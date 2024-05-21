«Ребята не должны бояться армии»: в Красноярске проходят Дни призывника

В Железнодорожном районе Красноярска прошел День призывника. Ежегодное патриотическое мероприятие состоялось на площади возле краевого военкомата на улице Деповской, 34.
Чтобы призывники и школьники смогли примерить на себя роль солдата, для них провели экскурсию по Сборному пункту Красноярского края. Здесь молодые люди ознакомились с уставом и укладом военной службы, а также пообедали настоящей солдатской кашей с горячим чаем.
В этом году впервые в районном Дне призывника принял участие боец СВО и обладатель ордена Мужества Денис с позывным Чибис. Он вручил 15-ти призывникам памятные презенты и сказал напутственное слово:
«Ребята не должны бояться армии. Именно в армии мальчишка становится мужчиной. Приобретает навыки, которые пригодятся ему на протяжении всей жизни. Неважно, свяжет он свою профессию с военной сферой или гражданской».
Отметим, в рамках весенней призывной кампании в армию из Железнодорожного района Красноярска отправятся 80 парней. Они будут проходить службу в разных войсковых частях и различных видах войск на территории России.
«Наши сибирские парни всегда отличались отвагой. И мы всегда с гордостью можем сказать, что за нашими мужчинами надежно как за каменной стеной. Убеждена, эти ребята после исполнения воинского долга активно включатся в общественную жизнь района и города», — заявила заместитель администрации Железнодорожного района по социальной политике Лилия Хлынова.