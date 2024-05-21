«Ребята не должны бояться армии»: в Красноярске проходят Дни призывника

«Наши сибирские парни всегда отличались отвагой. И мы всегда с гордостью можем сказать, что за нашими мужчинами надежно как за каменной стеной. Убеждена, эти ребята после исполнения воинского долга активно включатся в общественную жизнь района и города», — заявила заместитель администрации Железнодорожного района по социальной политике Лилия Хлынова. ​