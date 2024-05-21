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В Ленобласти ввели региональный маткапитал для матерей до 30 лет

Правительство Ленобласти установило региональный материнский капитал для матерей, которые родили одного или двух детей до 30 лет включительно, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Постановление подписано 17 мая, но получить выплату смогут все семьи, в которых дети родились в 2024 году. Размер маткапитала для женщин, родивших первого ребенка до 27 лет включительно, составит 140 тыс. руб. Для женщин, родивших второго ребенка до 30 лет включительно — 70 тыс. руб. В особых случаях (смерть или недееспособность матери и др.), выплату сможет получить отец ребенка.

В пресс-службе отметили, что ранее в Ленобласти материнский капитал могли получить женщины, родившие трех детей. В правительстве напомнили, что в марте были расширены возможности использования регионального маткапитала: его разрешили тратить на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родители могут оплатить им офтальмологические услуги.