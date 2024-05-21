Беларусь принимает участие в СМИД ШОС

Беларусь впервые участвует в совете министров стран ШОС.
Ожидается, что в ходе заседания в Астане министры рассмотрят кандидатуры нового генсека ШОС и директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Особое внимание на СМИД ШОС будет уделено заседанию глав государств Организации, которое пройдет
Алейник прибыл в Астану накануне. Глава МИД Беларуси встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министры обсудили двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.
Беларусь и ШОС
ШОС была основана в 2001 году. Сейчас в нее входят Иран, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Беларусь, Афганистан и Монголия.
В июле минувшего года на саммите ШОС в Индии Беларусь подписала меморандум об обязательствах для получения статуса члена организации. Ожидается, что республику примут в ШОС в июле текущего года на саммите в Астане.