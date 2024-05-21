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Беларусь принимает участие в СМИД ШОС

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Глава МИД Беларуси Сергей Алейник принимает участие в Совете министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба ШОС.

Источник: Reuters

Заседание СМИД стран ШОС проходит сегодня в Астане. В нем участвуют главы МИД Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Беларусь впервые участвует в совете министров стран ШОС.

Ожидается, что в ходе заседания в Астане министры рассмотрят кандидатуры нового генсека ШОС и директора Исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Особое внимание на СМИД ШОС будет уделено заседанию глав государств Организации, которое пройдет 3—4 июля в Астане.

Алейник прибыл в Астану накануне. Глава МИД Беларуси встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министры обсудили двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.

Беларусь и ШОС

ШОС была основана в 2001 году. Сейчас в нее входят Иран, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Беларусь, Афганистан и Монголия.

В июле минувшего года на саммите ШОС в Индии Беларусь подписала меморандум об обязательствах для получения статуса члена организации. Ожидается, что республику примут в ШОС в июле текущего года на саммите в Астане.

ШОС