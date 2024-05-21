Делегация Туркменистана прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «ЦИПР-2024»

«Наш регион имеет долгую историю сотрудничества с Туркменистаном, но наш потенциал не исчерпан, нам есть куда расти. Поэтому сейчас, как никогда, есть необходимость расширения нашей взаимной деятельности с учетом промышленному, инфраструктурному и научно-образовательному потенциалу. Убеждена, что сегодняшняя встреча и участие делегации Туркменистана в конференции “ЦИПР” станет отличным фундаментом для развития новых совместных проектов».