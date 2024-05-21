Делегация Туркменистана прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «ЦИПР-2024»

В рамках визита состоялась встреча с министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгой Гусевой. Во встрече также принял участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями о текущем взаимодействии региона с Туркменистаном. Стороны подчеркнули, что сегодня сотрудничество развивается динамично, а также на взаимовыгодной и равноправной основе, особенно успешно взаимодействие происходит в сферах машиностроения, металлургии, энергетики и транспорта.
«Наш регион имеет долгую историю сотрудничества с Туркменистаном, но наш потенциал не исчерпан, нам есть куда расти. Поэтому сейчас, как никогда, есть необходимость расширения нашей взаимной деятельности с учетом промышленному, инфраструктурному и научно-образовательному потенциалу. Убеждена, что сегодняшняя встреча и участие делегации Туркменистана в конференции “ЦИПР” станет отличным фундаментом для развития новых совместных проектов».
По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, Туркменистан является важным стратегическим партнером региона: туркменские предприятия продуктивно взаимодействуют с нижегородскими компаниями, а студенты из Туркменистана зачастую выбирают именно нижегородские учебные заведения.
«Сфера образования является одним из успешных направлений взаимодействия Нижегородской области с Туркменистаном. В 2023—2024 учебном году в вузах Нижнего Новгорода обучается около тысячи студентов из Туркменистана. Надеюсь, что граждане Туркменистана и дальше будут поступать в наши вузы, способствуя расширению научно-образовательного сотрудничества», — сказала Ольга Гусева.
В свою очередь, представители делегации Туркменистана подчеркнули важность укрепления взаимодействия.
«Самое главное, что я вижу, насколько Нижегородская область заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном, особенно в сфере образования. Отмечу, что нашим студентам нравится учиться в Нижегородской области, поэтому нам следует продолжать работу в данном направлении».
Напомним, что конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране, которое проходит в Нижнем Новгороде в пятый раз. Одна из основных тем конференции этого года — трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта «Цифровая экономика» в нацпроект «Экономика данных».