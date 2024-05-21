Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране прощаются с президентом Раиси

В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и еще семью членами иранской делегации, погибшим при крушении вертолета. В церемонии участвуют несколько тысяч человек, передает местное агентство Tasnim.

13

По окончании церемонии гробы с телами погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы, которую проведут в столичной мечети. Господина Раиси похоронят в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.

Крушение произошло 19 мая, когда иранский президент на вертолете возвращался из Азербайджана вместе с делегацией чиновников. В их числе был глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан. Вертолет разбился в районе иранской провинции Восточный Азербайджан. В Иране объявлен пятидневный траур. Врио президента стал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.