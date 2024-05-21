В Иране прощаются с президентом Раиси

Крушение произошло 19 мая, когда иранский президент на вертолете возвращался из Азербайджана вместе с делегацией чиновников. В их числе был глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан. Вертолет разбился в районе иранской провинции Восточный Азербайджан. В Иране объявлен пятидневный траур. Врио президента стал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.