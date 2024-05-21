А город подумал: В ближайшее время на дорогах Молдовы будет много военной техники — заверяют, что ничего страшного

В ближайшие недели по национальным дорогам будет передвигаться военная техника. В мае-июле военная техника из состава некоторых подразделений Национальной армии будет передвигаться из мест постоянной дислокации в места временной дислокации.
Как уточнили в Минобороны, это связано с ремонтом некоторых воинских частей Национальной армии. Техника будет передвигаться по дорогам в центре и на севере Молдовы в ночное время, чтобы не нарушать дорожное движение.
Передвижение техники проводится в соответствии с Планом деятельности Национальной армии на 2024 год и не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе, заверяют в ведомстве, пишет moldpres.md.