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Глава правительства Молдовы Дорин Речан находится с визитом в Брюсселе

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан совершает 20—21 мая рабочий визит в Брюссель во главе делегации страны на VIII заседании Совета по ассоциации Молдова-ЕС, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: Sputnik.md

Ожидается подписание Партнерства в области безопасности и обороны между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также Соглашение об участии Республики Молдова в компоненте занятости и социальных инноваций Европейского социального фонда.

В рамках визита у главы правительства намечены встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели и комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Будут обсуждаться аспекты развития отношений Молдова-ЕС с учетом реализации Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также ход подготовки к началу переговоров о вступлении.

В состав официальной делегации Молдовы вошли также вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, министр иностранных дел Михаил Попшой, вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, министр энергетики Виктор Парликов, министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.

ЕС