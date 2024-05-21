Глава правительства Молдовы Дорин Речан находится с визитом в Брюсселе

Ожидается подписание Партнерства в области безопасности и обороны между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также Соглашение об участии Республики Молдова в компоненте занятости и социальных инноваций Европейского социального фонда.
В рамках визита у главы правительства намечены встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели и комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Будут обсуждаться аспекты развития отношений Молдова-ЕС с учетом реализации Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также ход подготовки к началу переговоров о вступлении.
В состав официальной делегации Молдовы вошли также вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, министр иностранных дел Михаил Попшой, вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, министр энергетики Виктор Парликов, министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.