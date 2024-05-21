Президент Казахстана ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Этот договор лидеры двух стран подписали в декабре 2022 года в Ташкенте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил ратификацию документа в ноябре прошлого года.
Этим документом, в частности, предусмотрено учреждение Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Казахстаном. Он призван определять стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривать наиболее важные вопросы.
Договор направлен на укрепление связей двух стран по всему спектру сотрудничества — взаимный товарооборот, инвестиции, кооперация в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики.
Кроме того, этим стороны выражают готовность к незамедлительным консультациям по урегулированию ситуации, представляющей угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств и всяческому содействию урегулирования региональных конфликтов мирным путем.