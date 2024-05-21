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Президент Казахстана ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о союзнических отношениях, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Этот договор лидеры двух стран подписали в декабре 2022 года в Ташкенте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил ратификацию документа в ноябре прошлого года.

Этим документом, в частности, предусмотрено учреждение Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Казахстаном. Он призван определять стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривать наиболее важные вопросы.

Договор направлен на укрепление связей двух стран по всему спектру сотрудничества — взаимный товарооборот, инвестиции, кооперация в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики.

Кроме того, этим стороны выражают готовность к незамедлительным консультациям по урегулированию ситуации, представляющей угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств и всяческому содействию урегулирования региональных конфликтов мирным путем.