На ВЭФ-2024 планируется подписание соглашения между Россией и Мьянмой об отмене виз

Ранее, в ноябре 2022 года, в столице Мьянмы г. Нейпьидо Департамент внешнеэкономических связей Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма (ДВЭС) и Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» — инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — заключили меморандум о взаимопонимании. Целью меморандума является укрепление и развитие всесторонних российско-мьянманских отношений во всех сферах взаимодействия — торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарно-образовательном и культурном. В число приоритетных направлений вошла поддержка инициатив в сфере торгового обмена различными группами товаров, включая энергоносители, полезные ископаемые, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, инвестиционное сотрудничество, а также выработка механизма по осуществлению взаиморасчетов в рамках внешнеэкономической деятельности между двумя странами.