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На ВЭФ-2024 планируется подписание соглашения между Россией и Мьянмой об отмене виз

В 2023 году страны восстановили прямое воздушное сообщение.

Источник: PrimaMedia.ru

Российская Федерация и Республика Союз Мьянма на IX Восточном экономическом форуме (16+) планируют подписать соглашение о введении безвизового режима. ВЭФ-2024 состоится 3—6 сентября во Владивостоке, организатор — Фонд Росконгресс, сообщает ИА PrimaMedia.

«Минэкономразвития России, как регулятор в сфере туризма, поддерживает установление безвизового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Большинство соглашений находится в высокой степени готовности. Введение безвизового режима с Мьянмой — одна из приоритетных задач. Планируем подписать соглашение “на полях” предстоящего Восточного экономического форума», — сказал заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

7 сентября 2022 года в рамках VII Восточного экономического форума состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

11 сентября 2023 года «на полях» VIII Восточного экономического форума советник президента Российской Федерации Антон Кобяков провел встречу с представителями делегации Республики Союз Мьянма. Были рассмотрены новые формы взаиморасчетов, взаимодействие в сфере энергетики и реализация совместных проектов в различных сферах. Отдельно участники встречи обсудили вопросы упрощения деятельности российских предприятий в Мьянме, гармонизации законодательств двух стран, организации импортных и экспортных поставок, а также формирование дорожной карты сотрудничества.

Кроме того, в 2023 году Россия и Мьянма восстановили прямое воздушное сообщение. 5 сентября 2023 года в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, который выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Ранее, в ноябре 2022 года, в столице Мьянмы г. Нейпьидо Департамент внешнеэкономических связей Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма (ДВЭС) и Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» — инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — заключили меморандум о взаимопонимании. Целью меморандума является укрепление и развитие всесторонних российско-мьянманских отношений во всех сферах взаимодействия — торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарно-образовательном и культурном. В число приоритетных направлений вошла поддержка инициатив в сфере торгового обмена различными группами товаров, включая энергоносители, полезные ископаемые, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, инвестиционное сотрудничество, а также выработка механизма по осуществлению взаиморасчетов в рамках внешнеэкономической деятельности между двумя странами.