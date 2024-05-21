На ВЭФ-2024 планируется подписание соглашения между Россией и Мьянмой об отмене виз

Российская Федерация и Республика Союз Мьянма на IX Восточном экономическом форуме (16+) планируют подписать соглашение о введении безвизового режима. ВЭФ-2024 состоится
«Минэкономразвития России, как регулятор в сфере туризма, поддерживает установление безвизового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Большинство соглашений находится в высокой степени готовности. Введение безвизового режима с Мьянмой — одна из приоритетных задач. Планируем подписать соглашение “на полях” предстоящего Восточного экономического форума», — сказал заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
7 сентября 2022 года в рамках VII Восточного экономического форума состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в 2023 году Россия и Мьянма восстановили прямое воздушное сообщение. 5 сентября 2023 года в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, который выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.
Ранее, в ноябре 2022 года, в столице Мьянмы г. Нейпьидо Департамент внешнеэкономических связей Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма (ДВЭС) и Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» — инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — заключили меморандум о взаимопонимании. Целью меморандума является укрепление и развитие всесторонних российско-мьянманских отношений во всех сферах взаимодействия — торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарно-образовательном и культурном. В число приоритетных направлений вошла поддержка инициатив в сфере торгового обмена различными группами товаров, включая энергоносители, полезные ископаемые, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, инвестиционное сотрудничество, а также выработка механизма по осуществлению взаиморасчетов в рамках внешнеэкономической деятельности между двумя странами.