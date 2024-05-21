«Бросает вызов»: названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит F-16, который Запад обещает поставить Украине, что снижает потенциальную эффективность американского самолета для ВСУ, пишет Newsweek.
«В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов», — подчеркнули в издании.
Отмечается, что российский истребитель может нести высокое разнообразие вооружений, а также способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости. Кроме того, добавили в публикации, Су-57 имеет возможность синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество нам американским F-16.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Российский самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, а также имеет внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования.