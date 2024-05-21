«Бросает вызов»: названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО

Отмечается, что российский истребитель может нести высокое разнообразие вооружений, а также способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости. Кроме того, добавили в публикации, Су-57 имеет возможность синхронизироваться с наземными радарами, что дает ему колоссальное преимущество нам американским F-16.