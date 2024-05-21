В ВСУ опасаются сдачи Харькова ради мира с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В ВСУ опасаются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков для мирного соглашения с Россией, сообщает журнал Economist.
Как отмечает издание, многие солдаты в городе разгневаны из-за успехов российских сил в Харьковской области. Некоторые из них считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны украинских властей.
«Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения», — говорится в сообщении издания.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.