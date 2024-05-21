Блок «Победа» обратился к властям Молдовы с призывом спасти аграриев

Представители блока «Победа», депутаты парламента Александр Нестеровский и Ирина Лозован подготовили запросы премьер-министру Молдовы Дорину Речану и министру сельского хозяйства и продовольствия Владимиру Боле с призывом спасти АПК страны.
Они заявили о катастрофической ситуации в отрасли и о необходимости поддержки местных производителей: им нужны льготы, гранты, субсидии.
Депутаты обратили внимание на засилье импортных товаров и огромный рост цен: овощи подскочили в цене на 55% за прошлый год, зерно — на 28%, а яйца — на 26%.
Предложены меры по защите внутреннего рынка, обеспечению стабильной поддержки от государства и повышение конкурентоспособности молдавской продукции.
Эти «три кита» помогут реанимировать наш АПК. Но нужна и поддержка экспорта и внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве.
Представителя блока "Победа’призывают правительство решать реальные проблемы страны и прекратить тратить заоблачные суммы на вооружение мирной республики. Эти средства послужат большой подмогой для аграриев.