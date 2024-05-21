Свидетель Сергей Титов выступил на суде по делу красноярского депутата Глискова

Ранее на суде выступил сам Самед Юсубов. Он заявил, что Глисков через СМИ активно критиковал состояние дорог. Чтобы это прекратить, Сергей Титов предложил ему 5 миллионов. По его словам, Глисков об этом знал, а Титов был посредником. При этом сам политик знаком с Юсубовым не был.