Свидетель Сергей Титов выступил на суде по делу красноярского депутата Глискова

В Центральном суде Красноярска состоялось третье заседание по делу депутата Законодательного Собрания Александра Глискова. Как сообщил «7 канал Красноярск», с показаниями выступил экс-парламентарий Сергей Титов.
В 2020 году Титова приговорили к 8 годам лишения свободы. В деле Глискова, считает следствие, он выступал в качестве посредника. Он должен был передать предполагаемую взятку от экс-руководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова Глискову.
По словам Титова, Глисков негативно относился к Красноярской дорожно-эксплуатационной организации. По словам свидетеля, депутат пытался уладить разногласия с предприятием путем получения субподряда на ремонт дорог другой фирмой.
«Я понимал, что весь этот негатив и действия направлены на то, чтобы получить контакт в этой сфере», — говорил Титов в суде.
Поскольку это не удалось организовать, Глисков потребовал 5 млн рублей. За это должен был защищать «КрайДЭО» и Юсубова от критики со стороны других депутатов. Посредником выступал Титов, так как боялся за политическую карьеру. Кроме того, он добавил, что арестованный политик имел хорошие отношения с бывшим губернатором Виктором Толоконским.
Также свидетель пояснил, что вскрывал пакет с деньгами, предназначенными для взятки.
«Окружение Глискова возмущено заявлениями Титова о каких-то доверительных взаимоотношениях, он никогда не фигурировал как соратник ни в СМИ, ни в кулуарах. Ожидается очередной поток лжи от противного персонажа», — отмечали в Telegram-канале «Команда Глискова».
После заседания суда сторонники политика обвинили Титова во лжи и опубликовали пост о противоречиях в его словах. Например, указывались разные суммы требуемой взятки. Также сначала уточнялось, что Глисков сам вышел на Юсубова, а в показаниях на суде свидетель говорит, что представитель «КрайДЭО» сам предложил переговоры с депутатом.
Ранее на суде выступил сам Самед Юсубов. Он заявил, что Глисков через СМИ активно критиковал состояние дорог. Чтобы это прекратить, Сергей Титов предложил ему 5 миллионов. По его словам, Глисков об этом знал, а Титов был посредником. При этом сам политик знаком с Юсубовым не был.
Глисков был задержан по делу о взятке. Судебные заседания продолжаются.