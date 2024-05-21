Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного

ГРОЗНЫЙ, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР с ЛНР.
«Окрестности населённого пункта Спорное. Работает группа “Канады” спецназа “Ахмат”. В настоящий момент на всей ответственной территории идёт методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам. При помощи “птичек” парни оперативно выявляют укрытия противника и, недолго думая, приступают к ликвидации обнаруженных целей», — говорится в сообщении Кадырова.
Накануне в сводке Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск освободили Белогоровку в ЛНР, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка ДНР.
Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Его взятие позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои.