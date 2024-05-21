Евгений Куйвашев выделит по 40 млн двум городам области

Свердловская область второй год успешно привлекает в бюджет федеральные средства на развитие туристской инфраструктуры благодаря инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Так, в 2024 году Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получила на развитие туризма 591 миллион рублей из федерального бюджета.
В этой сумме заложены затраты на развитие туристической инфраструктуры в городах области. Два уральских муниципалитета получат по 40 миллионов рублей на обустройство туристического центра города. Субсидии будут разыграны на конкурсе. Приём заявок продлится до 23 мая 2024 года.
— Обустройство согласно туристскому коду центра города предполагает организацию благоприятных условий для посещения гостей и информационной доступности, а также объединение основных достопримечательностей города в единое архитектурно-культурное пространство, — отметила директор департамента по развитию туризма и инфраструктуры гостеприимства Эльмира Туканова.
С помощью господдержки муниципалитеты смогут:
— создать пешеходную навигацию для туристов;
— обновить в единой стилистике вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах помещений;
— спроектировать подсветку городских зданий и основных культурных объектов;
— установить тактильные барельефы карт и таблички на зданиях с шрифтом Брайля;
— обустроить уличную инфраструктуру для комфортного и безопасного передвижения маломобильных пешеходов;
— открыть туристско-информационный центр и внедрить другие новшества.