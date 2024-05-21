Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Куйвашев выделит по 40 млн двум городам области

Средства пойдут на обустройство туристических центров.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская область второй год успешно привлекает в бюджет федеральные средства на развитие туристской инфраструктуры благодаря инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Так, в 2024 году Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получила на развитие туризма 591 миллион рублей из федерального бюджета.

В этой сумме заложены затраты на развитие туристической инфраструктуры в городах области. Два уральских муниципалитета получат по 40 миллионов рублей на обустройство туристического центра города. Субсидии будут разыграны на конкурсе. Приём заявок продлится до 23 мая 2024 года.

— Обустройство согласно туристскому коду центра города предполагает организацию благоприятных условий для посещения гостей и информационной доступности, а также объединение основных достопримечательностей города в единое архитектурно-культурное пространство, — отметила директор департамента по развитию туризма и инфраструктуры гостеприимства Эльмира Туканова.

С помощью господдержки муниципалитеты смогут:

— создать пешеходную навигацию для туристов;

— обновить в единой стилистике вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах помещений;

— спроектировать подсветку городских зданий и основных культурных объектов;

— установить тактильные барельефы карт и таблички на зданиях с шрифтом Брайля;

— обустроить уличную инфраструктуру для комфортного и безопасного передвижения маломобильных пешеходов;

— открыть туристско-информационный центр и внедрить другие новшества.