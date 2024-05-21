Евгений Куйвашев выделит по 40 млн двум городам области

В этой сумме заложены затраты на развитие туристической инфраструктуры в городах области. Два уральских муниципалитета получат по 40 миллионов рублей на обустройство туристического центра города. Субсидии будут разыграны на конкурсе. Приём заявок продлится до 23 мая 2024 года.