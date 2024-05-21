Башкирия получит 29 млн рублей в рамках программы развития сельских территорий.

«Выделение наибольшей суммы региону связано с тем, что Башкортостан остается одним из самых активных участников направления “Содействие занятости сельского населения” программы КРСТ, — комментирует заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — В 2023 году 106 сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции получили господдержку на сумму около 23,6 млн рублей. В итоге практику прошли 308 студентов, 160 специалистов получили образование. По совокупности показателей это лучший результат среди субъектов России».