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Башкирия получит 29 млн рублей в рамках программы развития сельских территорий

Башкирия получит 29 млн рублей в рамках программы развития сельских территорий.

Источник: Сайт правительства РБ

Башкирия в 2024 году получит 29 млн рублей из федерального бюджета в рамках программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Средства будут направлены на содействие занятости сельского населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Выделение наибольшей суммы региону связано с тем, что Башкортостан остается одним из самых активных участников направления “Содействие занятости сельского населения” программы КРСТ, — комментирует заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — В 2023 году 106 сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции получили господдержку на сумму около 23,6 млн рублей. В итоге практику прошли 308 студентов, 160 специалистов получили образование. По совокупности показателей это лучший результат среди субъектов России».

Напомним, направление «Содействие занятости сельского населения» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» действует с 2020 года. В его рамках сельхозтоваропроизводителям и предприятиям переработки сельхозпродукции компенсируют расходы, связанные с обучением работников по ученическим договорам, а также целевому обучению и прохождению производственной практики студентами.

Прием заявок на участие в проекте стартует в министерстве сельского хозяйства республики 22 мая и продлится по 1 июня текущего года. Документы необходимо будет формировать в электронной форме в системе «Электронный бюджет».

экономика
сельское хозяйство